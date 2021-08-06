МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а есть ее лучше в первой половине дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Украина уверена, что не останется без газа с пуском "Северного потока-2"

"В целом спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный "винный" запах", — сообщили в пресс-службе.

Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. На поверхности должны быть четко проявлены сеточка или полосы — если их наличие характерно для данного вида. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим.

"В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня – например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием", — сообщили в пресс-службе. Злоупотреблять дыней не стоит: она богата клетчаткой, которая в избыточном количестве может обладать слабительным эффектом.

КАК ХРАНИТЬ

Для долгого хранения лучше выбирать немного неспелые плоды, с твердой коркой без повреждений. Идеальные условия — в темном и прохладном помещении, на мягкой поверхности. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов — чтобы не ускорить процесс созревания. В России отметили снижение стоимости "борщевого набора"

Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике. Если отдельные кусочки поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой, они могут не портиться до трех суток.

"Ломтики дыни можно заморозить – в таком виде мякоть может храниться до года при температуре минус 18 градусов", — добавили в пресс-службе.

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