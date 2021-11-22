МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 17 ноября превысил уровень прошлого года на эту дату на 22% и составил 701,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

"По состоянию на 17 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 701,6 миллиарда рублей, что на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сообщается в пресс-релизе. В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 497,9 миллиарда рублей, Сбербанк — на 203,7 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 574,9 миллиарда рублей, в том числе 423,6 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 151,3 миллиарда — от Сбербанка.