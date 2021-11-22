Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 22%
Объем кредитов на проведение сезонных полевых работ в РФ вырос за год до 701,6 миллиарда рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 17 ноября превысил уровень прошлого года на эту дату на 22% и составил 701,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 17 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 701,6 миллиарда рублей, что на 22% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сообщается в пресс-релизе. В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 497,9 миллиарда рублей, Сбербанк — на 203,7 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 574,9 миллиарда рублей, в том числе 423,6 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 151,3 миллиарда — от Сбербанка.