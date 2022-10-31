Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 41,5 процента
Минсельхоз: кредитование сезонных полевых работ в России выросло до 920,4 миллиарда рублей
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 26 октября составил 920,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,5%, сообщает Минсельхоз.
"По состоянию на 26 октября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 920,4 млрд рублей. Это на 41,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 633,9 миллиарда рублей, Сбербанком – 286,5 миллиарда.
В сообщении уточняется, что за аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 650,3 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 467,9 миллиарда рублей, Сбербанка – 182,4 миллиарда рублей.