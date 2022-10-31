МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 26 октября составил 920,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,5%, сообщает Минсельхоз. Россия готова бесплатно поставить зерно бедным странам, заявил Минсельхоз

"По состоянию на 26 октября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 920,4 млрд рублей. Это на 41,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 633,9 миллиарда рублей, Сбербанком – 286,5 миллиарда.

В сообщении уточняется, что за аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 650,3 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 467,9 миллиарда рублей, Сбербанка – 182,4 миллиарда рублей.