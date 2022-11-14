МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Увеличение квоты на экспорт зерна из РФ за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) даст возможность снизить "давление на внутреннем рынке" и позволит стабилизировать внутренние цены на этот продукт, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"). В Минэкономразвития одобрили увеличение квоты на экспорт зерна в 2023 году

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила предложение Минсельхоза увеличить квоту на вывоз зерна за пределы территории России в государства — не члены ЕАЭС до 25,5 миллиона тонн в будущем году, об этом на своём канале в мессенджере Telegram написала ранее в понедельник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Аграрии с большим воодушевлением приняли эту новость, так как увеличение квоты на экспорт зерна даст возможность снизить давление на внутреннем рынке в связи с рекордным урожаем зерновых культур, а значит, позволит стабилизировать цены на зерно и доходность сельхозпроизводителей", — прокомментировала Школкина.

"Вместе с тем, считаю, что можно пойти и дальше, например, увеличив индикативную цену при взимании экспортных пошлин, что позволит аграриям получить достойную цену на зерновые культуры, выручку от которых они направят на подготовку к весенне-полевым работам, закупку техники и зарплату работникам. А государству не надо будет тратить дополнительные средства на поддержку производителей зерна", — добавила депутат.

"Наряду с этим, мера позволит поставить нашей стране на мировой рынок существенный объем зерновых, что также позволит стабилизировать мировой рынок продовольствия", — заключила она.