МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз России в целях поддержания устойчивости агропромышленного комплекса увеличил лимиты субсидий на льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование, следует из сообщения министерства. Минсельхоз предложил повысить компенсацию транспортировки на экспорт молока

"В целях поддержания устойчивости АПК в текущем году Минсельхоз России принял решение увеличить лимиты субсидий на льготное краткосрочное кредитование на 2,4 миллиарда рублей, до 18,9 миллиарда рублей. Это сопоставимо с уровнем освоения прошлого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, на 500 миллионов рублей увеличен лимит на инвестиционное кредитование для заемщиков, относящимся к малым формам хозяйствования, в том числе с целью их обеспечения необходимой техникой и оборудованием, уточняет министерство.

По мнению Минсельхоза, предусмотренный объём субсидий удовлетворит спрос сельхозтоваропроизводителей в доступных оборотных средствах и обеспечит успешное проведение сезонных полевых работ.