МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 17 мая превысил уровень прошлого года на эту дату на 3,1% и составил 396,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхоз назвал ожидаемый экспорт российского зерна в этом сельхозгоду

"По состоянию на 17 мая общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 396,9 миллиарда рублей. Это на 3,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 272,6 миллиарда рублей, Сбербанк — на 124,3 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 384,8 миллиарда рублей, в том числе 260,6 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 124,2 миллиарда — от Сбербанка.