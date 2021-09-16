СОЧИ, 16 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ планирует в ближайшее время заняться облигациями, привязанными к показателям устойчивого развития, а также планирует работать над "переходными" облигациями, сообщил замглавы ведомства Илья Торосов. ВЭБ по итогам года разместит рекордный объем облигационных займов

"Прежде всего надо сказать о наших планах,… мы переходим к таким вещам, как transition bonds, и будем работать над транзакционными "переходными" облигациями вместе с банками. Sustainability bonds, привязанные к показателям устойчивого развития, тоже к этому подойдем и в ближайшее время этим займемся, надеюсь, уже в начале следующего года", — сказал он, выступая в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Облигации устойчивого развития – это ценные бумаги, которые выпускаются для финансирования комбинаций экологических и социальных проектов в соответствии с определенными принципами, установленными Международной ассоциацией рынка капиталов (ICMA).

"Переходные" облигации обычно размещаются эмитентами с высоким уровнем углеродных выбросов с целью привлечения капитала для финансирования перехода к низкоуглеродному производству.