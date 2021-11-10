МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Доходности российских гособлигаций сейчас находятся на невероятных для экономической конфигурации уровнях: более чем двукратная премия к цели Банка России по инфляции — такого не было с марта 2020 года. Будущая доходность облигационных вложений инвесторов увеличивается вместе с падением цен на облигации, поэтому сейчас самое время воспользоваться моментом, рассказывает агентству "Прайм" управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.

По его словам, даже если это еще "не дно по цене", купленная сейчас облигация принесет 8,25% годовых до погашения в 2039 году вне зависимости от дальнейшей динамики рынков и сюрпризов монетарных властей.

"Рассмотрение просадки по облигациям в таком ключе убережет от излишне эмоциональных действий во время рыночной волатильности и в конце концов благотворно отразится на общей динамике вашего инвестиционного портфеля", — уверен аналитик.

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Тем не менее, если Минфин прекратит выпускать и продавать новый долг, рынок ОФЗ воспрянет духом, считает Космодемьянский. Кроме того, очевиден "навес" спроса нерезидентов на доходный (в отличие от американского) российский долг. Доля иностранных держателей ОФЗ выросла за последние полгода более чем на 2% (с 18% до 20% с небольшим), а от максимумов февраля 2020 нас отделяют космические 14%. "Возвращение даже части этих денег окрасит рынок совсем в другие цвета", — заключил Космодемьянский.