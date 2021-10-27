МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рубль на данный момент получает поддержку со стороны цен на энергоресурсы, которые значительно выросли на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако существуют теоретические риски обвала рубля, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля", — рассуждает собеседник агентства.

Россияне ринулись покупать доллары

Помимо энергетики, поддержку рублю оказывает и глобальный risk on, в связи с чем рисковые активы, в том числе и валюты ЕМ, выросли, а защитные, вроде доллара, иены или евро, оказались под давлением. Таким образом, рассуждает эксперт, возможно возвращение некоторого негатива на рынки, в основном связанного с коронавирусом и новыми локдаунами. Это может оказать давление на валюты развивающихся стран, и рубль в том числе.

Также стоит упомянуть, что инвесторы и аналитики уже давно говорят о том, что развитые страны постепенно будут нормализовать ДКП. "Так, на ближайшем заседании банка Англии ожидается первый за время пандемии рост ключевой процентной ставки, а в США и ЕС говорят о необходимости сворачивания программы покупки государственных облигаций. Все это укрепит соответствующие валюты, и курс рубля по отношению к ним снизится", — добавил Маслов.

Что касается теоретического "обвала" рубля, то его причинами потенциально могут стать политические риски, связанные с ухудшением международной обстановки, новыми санкции против России или новая мощная волна коронавируса.

На четвертый квартал Маслов прогнозирует курс доллара в диапазоне 71,5-74 рубля, евро — 82-86 рублей. Но в краткосрочной перспективе допускает снижение курса ниже 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро.