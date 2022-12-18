МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинские атомные электростанции вышли на плановую мощность, при этом дефицит электричества сохраняется, в том числе из-за погодных условий, усложняющих аварийно-восстановительные работы, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

"По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

"Укрэнерго" также отметила рост объема потребления электроэнергии по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе.

В компании уточнили, что всем областным подразделения довели лимиты потребления, при их превышении могут быть использованы аварийные отключения.