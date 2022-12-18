"Укрэнерго": атомные электростанции страны вышли на плановую мощность
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украинские атомные электростанции вышли на плановую мощность, при этом дефицит электричества сохраняется, в том числе из-за погодных условий, усложняющих аварийно-восстановительные работы, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"По состоянию на 18 декабря идет процесс возобновления работы энергосистемы. Атомные станции вышли на плановую мощность", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.
"Укрэнерго" также отметила рост объема потребления электроэнергии по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе.
В компании уточнили, что всем областным подразделения довели лимиты потребления, при их превышении могут быть использованы аварийные отключения.
https://1prime.ru/Energy/20221218/839219101.html
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