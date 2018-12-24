МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются до минимумов за 1,5 года на фоне новых обвинений президента страны Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.21 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,26%, до 21939,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,36%, до 6245,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,1%, до 2365,95 пункта. Таким образом, все три индекса торгуются на минимумах с мая-сентября 2017 года.

Объем торгов на американских торговых площадках в преддверии католического Рождества ограничен, в понедельник они завершат работу раньше обычного. Во вторник биржи США будут закрыты.

Инвесторы отыгрывают новые критические высказывания Трампа в адрес ФРС. В понедельник американский лидер в своем Twitter назвал Федрезерв "единственной проблемой экономики (США — ред.)" и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного.