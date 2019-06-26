МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду активно растут, в том числе нефть марки WTI дорожает более чем на 3% на данных о сильном снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,41% — до 65,83 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,3%, до 59,74 доллара за баррель.

Ранее в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 июня упали на 12,8 миллиона баррелей — до 469,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 2,5 миллиона баррелей.