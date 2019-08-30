МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть резко опустились в пятницу вечером после заявлений министра энергетики РФ Александра Новака по сделке ОПЕК+, которые добавились к сохраняющимся опасениям за спрос из-за торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,11% — до 58,61 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,54%, до 54,70 доллара за баррель.

Котировки по-прежнему находятся под давлением торгового конфликта США и КНР. Днем ранее, в четверг, цены на нефть росли на заявлениях официального представителя минкоммерции КНР Гао Фэна. Он сообщил, что рабочие группы по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают проведение следующего раунда переговоров в сентябре.

Однако такой рост нефтяных цен не стоит воспринимать как должное, отметил аналитик PVM, чье мнение приводит агентство Рейтер. "Опасения относительно замедления экономики бросают тень на настроения, и цены на нефть должны продолжать танцевать под мелодию саги о торговом конфликте США и КНР", — указал он.

Снижение котировок в пятницу резко ускорилось после заявлений Новака. Российский министр сообщил, что страна в августе недовыполнит сделку ОПЕК+, сокращение будет чуть меньше оговоренного соглашением уровня, хотя Россия и стремится к 100-процентному исполнению.

Кроме того, он разочаровал тех игроков рынка, которые ожидали каких-то значимых решений от предстоящего 12 сентября заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби. По словам Новака, это будет традиционная встреча, ее участники обсудят исполнение соглашения и ситуацию на рынке.