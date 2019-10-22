МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на сохраняющихся рисках в мировой экономике, связанных с неопределенными перспективами урегулирования торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 58,83 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 53,37 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и КНР. В понедельник ВТО сообщила, что Китай добивается введения ответных мер против США на сумму 2,4 миллиарда долларов за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам Всемирной торговой организации.

При этом инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров, который намечен на пятницу. Предыдущий раунд состоялся 10-11 октября, по его итогам США решили отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Позднее американский минфин не исключил введения новых пошлин против Китая 15 декабря.

"В краткосрочной перспективе вероятность того, что США и Китай заключат соглашение, может поддержать цены, но остается неясным, будут ли отменены декабрьские пошлины", — приводит агентство Рейтер комментарий сырьевого аналитика Samsung Futures в Сеуле Кима Кван-рае (Kim Kwang-rae).