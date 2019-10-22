МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне прогресса в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.28 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% — до 59,36 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,50%, до 53,78 доллара за баррель.

Оптимизм рынков обусловлен последними новостями по урегулированию торговых вопросов между США и Китаем. Ранее во вторник СМИ сообщили, что экономический советник Белого Дома Ларри Кудлоу выразил оптимизм в отношении торговых переговоров и сказал, что пошлины, которые должны вступить в силу в декабре, могут быть отменены, если переговоры между странами продолжат идти хорошо.

"Во вторник утром на финансовых рынках царит настроение оптимизма и надежды благодаря комментариям президента Дональда Трампа относительно хода торговых переговоров с Китаем", — сказал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga) агентству Рейтер.

Очередной этап переговоров назначен на 25 октября.

В то же время на настроения трейдеров оказывает влияние намерение Китая добиться от ВТО ответных мер против США на сумму 2,4 миллиарда долларов за то, что американские пошлины, введенные в 2007-2012 годах, не соответствовали правилам Всемирной торговой организации.