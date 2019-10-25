МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не демонстрируют единой динамики по основным маркам, так как трейдеры продолжают оценивать риски падения спроса на сырье, при этом американский сорт WTI перешёл к росту на данных о сокращении нефтедобычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.12 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,06%, до 61,63 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI растёт на 0,32%, до 56,41 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на вечерние статданные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, сообщившей, что за неделю, завершившуюся 25 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 17, до 696 агрегатов.

Поддержку стоимости сырья оказывают новости о торговых переговорах США и Китая. Так, ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры продвигаются очень хорошо. Кроме того, котировки нефти поддерживает более ранняя еженедельная статистика минэнерго США о запасах нефти в стране, продемонстрировавшая их рост.

"Мы удерживаем свои позиции после довольно хорошей недели с неожиданным сокращением запасов нефть в США", — приводит агентство Рейтер слова старшего энергетического аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).

При этом давление на стоимость нефти североморской марки Brent продолжает оказывать неопределенность относительно процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Страна попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября ещё на квартал, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit. Окончательное решение об этом должны принять единогласно остающиеся в ЕС страны. По данным СМИ, послы при ЕС 27 остающихся в Евросоюзе стран (Coreper) подтвердили необходимость отложить выход.