МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" после дневного роста упали более чем на 6%, при этом бумаги "Лукойла" отыграли часть падения на опровержении Вагитом Алекперовым сведений о возможной продаже акций "Лукойла", следует из динамики торгов Московской биржи.

К 18.39 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" снижаются на 4,16% — до 44,64 рубля (уже падали на 6,6% — до 43,5 рубля), акции "Лукойла" снижаются на 3,22%.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" до опровержения росли на 0,3%. Акции "Лукойла" снижались на 3,8%, сразу после сообщения акции в моменте поднялись на 1,6% к уровню до появления новости.

Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании, и таких предложений в последние недели не поступало.

В пятницу журнал "Нефтегазовая вертикаль" сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл", причем в первую очередь у Алекперова. Это не первое подобное сообщение за последние недели, но до этого они ограничивались телеграм-каналами.