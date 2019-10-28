МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании, и таких предложений в последние недели не поступало.

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании, намерений продавать свой пакет акций "Лукойла" нет", — сказал Алекперов журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании.

"Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У "Лукойла" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", — заявил он.

На уточняющий вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".

В пятницу журнал "Нефтегазовая вертикаль" сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл", причем в первую очередь у Алекперова. Это не первое подобное сообщение за последние недели, но до этого они ограничивались телеграм-каналами.

Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".