МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются ускоренными темпами после сообщения минэнерго США об увеличении запасов этого сырья в стране, марка Brent уже дешевле 61 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,97%, до 60,99 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,79%, до 55,1 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти наблюдается в течение всего дня — в частности, СМИ сообщили, что власти Чили отменили саммит АТЭС из-за беспорядков в стране. При этом инвесторы ожидали, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана на этом саммите.

Инвесторы теперь обращают внимание на вышедшие минутами ранее данные минэнерго США — за неделю, завершившуюся 25 октября, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей.

Игроки рынка также ожидают, что позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение о снижении учётной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, что повлияет на курс доллара и — опосредованно — на нефтяные котировки.

"Продажа нефти связана с угасающим оптимизмом относительно торгового конфликта и решения о ставке ФРС. Рисковые активы оказались под давлением того, что США и Китай могут отложить срок урегулирования торговых разногласий", — отметил нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.