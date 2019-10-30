МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 октября, увеличились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 438,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,6 миллиона баррелей в день, не изменившись в сравнении с показателем предыдущей недели.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 1,5 миллиона баррелей — до 46 миллионов.

Запасы бензина уменьшились на 3 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 220,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 2,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю упали на 1 миллион баррелей, или на 0,9%, составив 119,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 2,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 миллиона баррелей, до 641,7 миллиона баррелей.