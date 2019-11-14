МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного замедлили темпы роста в четверг вечером после публикации еженедельных статданных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% — до 62,73 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 57,33 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на увеличение запасов нефти в США. По данным минэнерго, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, до 449 миллионов. Аналитики ожидали менее сильного увеличения запасов — на 1,6 миллиона баррелей.

При этом поддержку стоимости нефти оказывают новости вокруг ОПЕК. Так, ранее в четверг стало известно, что ОПЕК в октябре снизила перевыполнение сделки ОПЕК+ до 35% со 174% в сентябре. Кроме того, ОПЕК немного пересмотрела в сторону понижения прогноз на 2020 год по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию.

"Начался отсчет до встречи стран ОПЕК. Вопрос о том, будет ли организация еще больше сокращать поставки, является наиболее приоритетным", — отметил глава отдела экономике швейцарского банка Julius Baer Норберт Ракер (Norbert Rucker).