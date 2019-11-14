МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 449 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 1,6 миллиона баррелей.