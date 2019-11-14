Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,5%, больше, чем ждали
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 449 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов только на 1,6 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/energy/20191114/830550463.html