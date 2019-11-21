МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Структура "Газпрома" в ходе размещения на бирже 850,6 миллиона акций компании получила 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Газпрома".

"По итогам приема заявок поступило 479 заявок общим объемом 237,75 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг "Газпром" сообщил, что его дочерняя структура "Газпром газораспределение" продаст 21 ноября на Московской бирже 850,6 миллиона акций компании. Акции будут проданы по единой цене, продаже подлежит весь пакет. Прием заявок осуществлялся 21 ноября с 10.00 до 17.00.

Исходя из стоимости акций "Газпрома" на момент закрытия торгов на Московской бирже в среду (248 рублей) этот пакет оценивался примерно в 210 миллиардов рублей. По данным на 17.00 четверга акция компании стоила 255,98 рубля, следовательно, пакет в целом — около 218 миллиардов рублей.