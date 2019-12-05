МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Saudi Aramco установила цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) в размере 32 риала за акцию (8,53 доллара), сообщили агентству Рейтер три источника.

Таким образом, стоимость размещения 1,5% акций компании составляет порядка 25,5 миллиарда долларов, а вся она оценена примерно в 1,7 триллиона долларов.

"Saudi Aramco установила цену своего IPO в размере 32 риала ($8,53) за акцию", — говорится в сообщении. Как ожидается, официальное заявление Saudi Aramco будет опубликовано поздно вечером в четверг, также сообщает Рейтер.

В конце ноября сообщалось, что Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul. Это 3 миллиарда акций компании. При этом отмечалось, что базовый диапазон цены размещения составит 30-32 риала за акцию.