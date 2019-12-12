МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO замедлили рост, уверенно сохранявшийся накануне на максимально возможном уровне в 10%, капитализация саудовского гиганта хоть и достигла на старте желанных королевством более 2 триллионов долларов, удержаться на этой отметке она все же не смогла, свидетельствуют данные биржи Tadawul.

Превысить отметку в 2 триллиона долларов компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% — до 38,7 риала за акцию (около 10,32 доллара). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла 2,064 триллиона долларов.

Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco — на 4,55%, до 36,8 риала (около 9,8 доллара). Это соответствует капитализации компании в 1,962 триллиона долларов. При этом объем торгов акциями Saudi Aramco в четверг составил 15,87 миллиарда риалов (примерно 4,23 миллиарда долларов) против 1,11 миллиарда риалов (около 300 миллионов долларов) в первый день.

В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания была оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация — около 1,2 триллиона долларов.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке больше 2 триллионов долларов.