Акции российских компаний в Лондоне в основном отреагировали снижением на отставку кабмина
ЛОНДОН, 15 янв — ПРАЙМ. Акции большинства российских компаний на Лондонской фондовой биржи отреагировали снижением на новость об отставке правительства РФ, свидетельствуют данные биржи.
В первые минуты после сообщения об отставке снижением отреагировали расписки на акции нефтегазовых компаний – "Лукойла" (-0,96%), "Газпрома" (-0,3%), российских банков с госучастием ВТБ (-0,72%) и Сбербанка (-2,07%), а также металлургических компаний "Северсталь" (-1,52%) и ММК (-1,79%).
В "зеленой" зоне торгуются бумаги "Новатэка", группы "Тинькоф банка", "Норникеля", "Магнита" и "Ленты".
https://1prime.ru/Financial_market/20200115/830798206.html