МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на фоне сохранения беспокойства вокруг коронавируса в Китае, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,02%, до 61,3 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,23%, до 54,91 доллара за баррель.

Мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. При этом вирус, вызывающий пневмонию, уже распространился за пределы страны.

Распространение коронавируса может негативно сказаться на экономике Китая, который является крупнейшим импортером нефти, а также повлиять на мировые авиаперевозки и спрос на топливо.

"Мы оцениваем ценовой шок в 5 долларов за баррель, в том случае если распространение вируса перерастет в эпидемию", — полагают аналитики JPM Commodities Research, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Дополнительное давление на котировки создает возможность роста предложения нефти на мировом рынке. Так, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил ранее в четверг РИА Новости, что ожидает "избытка" нефти на мировом рынке в 1 миллион баррелей в сутки как минимум в первом полугодии 2020 года.