МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются более чем на 1%, при этом стоимость нефти марки WTI несколькими минутами ранее подскочила более чем на 3% после новостей о том, что дополнительное снижение добычи стран соглашения ОПЕК+ может быть увеличено вплоть до одного миллиона баррелей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 1,09%, до 55,8 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,42%, до 50,62 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 3%, до 51,55 доллара за баррель.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ рассматривают сценарий увеличения объема дополнительного сокращения добычи до 800 тысяч или 1 миллиона баррелей в день в ответ на ситуацию с китайским коронавирусом. Ранее страны ОПЕК+ планировали дополнительное сокращение только на 500 тысяч баррелей в день.

Стратег-аналитик BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что любые изменения в политике поставок будут приняты в соответствии с продолжительностью влияния коронавируса на мировую экономику.

"Цены на нефть сейчас находятся на тех уровнях, когда мы можем ожидать ответной реакции как от ОПЕК, так и от производителей сланцевой нефти, а Китай, скорее всего, будет стремиться наращивать запасы нефти", — также приводит агентство слова аналитиков Goldman.