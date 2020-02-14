МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 0,64%, до 7,28 доллара, "Лукойла" — на 0,88%, до 101,3 доллара, "Новатэка" — на 0,54%, до 166,1 доллара. Бумаги "Газпрома" снижаются в цене на 0,64%, до 7,26 доллара, "Газпром нефти" — растут на 0,62%, до 36,42 доллара.

Стоимость расписок ВТБ опускается на 0,4%, до 1,5 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 15,93 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 0,86%, до 25,88 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 0,57%, до 33,72 доллара, "Северстали" — растет на 0,07%, до 14,57 доллара, НЛМК — опускается на 1,26%, до 21,86 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшается на 1,42%, до 12,99 доллара, "Ленты" — растет на 0,99%, до 3,05 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 0,41%, до 6,03 доллара.