МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ/. Акции "Роснефти" в моменте упали на 5,2% после новостей о санкциях США по отношению к структуре компании Rosneft Trading SA, следует из данных торгов Московской биржи.

К 18.32 мск акции "Роснефти" снижаются в цене на 1,75%, до 456,55 рубля, но несколькими минутами ранее падали на 5,2%, до 440,7 рубля; при этом индекс Мосбиржи снижается на 1,07%.

При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что мировые рынки энергоресурсов останутся стабильными в свете санкций США против российской компании.

"Мы уверены, что рынок энергоресурсов останется стабилен, мировые нефтяные рынки снабжаются в нужной степени. Так что мы думаем, что, несмотря на серьезность принимаемых действий (санкций – ред.), рынки останутся стабильными", — сказал он.

США ранее во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA — структуру "Роснефти" — и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, об этом сообщил американский минфин. Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.