ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую Rosneft Trading SA (структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть") и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил минфин США.

Касимиро также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления.

Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Теперь Вашингтон дает 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading, против которой Вашингтон вводит санкции, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы даем небольшой период 90 дней, чтобы можно было разорвать отношения с этой компанией", — сказал он.

В частности, по его словам, речь идет о Германии.

По его словам, США ввели санкции против Rosneft Tradin за участие в торговле венесуэльской нефтью.

"К сожалению, некоторые организации в прошедшие несколько месяцев возобновили действия с режимом Мадуро и стали помогать режиму уклоняться от санкций. Сегодняшнее внесение в список санкций касается основной корпорации в этой деятельности — Rosneft Trading, подразделения "Роснефти" — контролируемой Россией нефтяной компании. Она контролирует подавляющий объем нефти режима Мадуро, которая торгуется по всему миру в обход санкций", — сказал представитель администрации.

По его словам, российская компания активно старалась обойти санкции США. "Если говорить конкретно, то за последний месяц Rosneft Trading участвовала в организации поставок 2 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти в Западную Африку. Кроме того, осенью 2019 года PDVSA планировала поставки нефти с Rosneft Trading, где речь шла о 55 миллионах баррелей сырой нефти", — заявил чиновник.

Санкциями против Rosneft Trading США предупреждают Россию, готовы принимать и другие меры, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Конкретно этими действиями мы уведомляем их (Россию – ред.)…. Сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем принимать меры, в том числе санкции, что требуется в интересах противодействия враждебным действиям и агрессии", — сказал он.