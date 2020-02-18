МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на палладий продолжает рост, теперь котировки металла приблизились к 2,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.42 мск стоимость тройской унции палладия увеличивается на 2,2%, до 2578,1 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 2591 доллар. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 7,6%, до 2491,95 доллара за унцию.

Рекордную динамику стоимости палладия в последние месяцы эксперты объясняют резким ростом спроса на него в автомобильной промышленности Европы и Китая. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к "экологичности" транспорта, спрос на металл продолжает расти. Палладий также пользуется спросом как более надежный актив на фоне рисков вокруг коронавируса.

В январе стоимость металла поднялась до рекордных 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, после чего несколько скорректировалась. Год назад цена на палладий составляла около 1,5 тысячи долларов, два года назад — приблизительно 1 тысячу долларов за унцию.