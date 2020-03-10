МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в последние недели потеряли более 5 триллионов долларов из-за коронавируса и обвала цен на нефть, подсчитало агентство Рейтер.

"С тех пор как S&P 500 обновил исторический рекорд, индекс потерял более 5 триллионов стоимости. Крупнейшие по капитализации 10 компаний S&P 500 суммарно потеряли более 1,4 триллиона долларов", — пишет агентство.

Последний исторический рекорд американского индекса широкого рынка S&P 500 был зафиксирован 19 февраля на отметке 3393,52 пункта.

Самые большие потери пришлись на Microsoft — ее капитализация рухнула на 250 миллиардов долларов, Apple и Alphabet потеряли по 200 миллиардов, Amazon — 170 миллиардов, пишет агентство. По итогам торгов понедельника фондовые индексы США потеряли 7,3-7,8% на фоне обвала нефтяных цен. Во вторник нефть коррекционно дорожает на 7%.

В конце 2019 и в начале 2020 года американские биржи активно росли, устанавливая исторические рекорды, но в конце февраля приостановили рост, а затем ушли в минус из-за новых глобальных рисков. Первым из них стала эпидемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры, которые негативно влияют на целый ряд экономических отраслей и угрожают росту глобальной экономики в целом.

Следующий негативным фактором стал обвал нефтяных цен, достигавший в понедельник 30% после того как в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательства по ограничению добычи снимаются. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. За снижением нефтяных котировок мировые фондовые рынки по итогам торгов понедельника обвалились на 7-8%.

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