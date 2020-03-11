МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" вышел на третье место по капитализации, обогнав "Роснефть" на фоне новостей о buy back, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 17.52 мск рыночная капитализация "Роснефти" составляла 3,338 триллиона рублей, "Лукойла" — 3,389 триллиона рублей. Первое место на российском рынке удерживает Сбербанк с результатом 4,4 триллиона рублей, на втором "Газпром" — 4,1 триллиона рублей.

"Лукойл" сможет проводить программу обратного выкупа акций (buy back) за счет заемных средств, что позволит компании не уменьшать дивиденды, заявил первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.

Акции "Лукойла" резко взлетели в среду на 9,7% на новостях о том, что компания сможет проводить программу обратного выкупа акций (buy back) за счет заемных средств, что позволит компании не уменьшать дивиденды, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 17.57 мск акции компании росли на 7,36% — до 4884 рубля (уже подскакивали на 9,7% — до 4988 рублей), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,32%.

Как ранее в среду заявил первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын, в условиях текущей конъюнктуры "Лукойл" сможет проводить buy back за счет заемных средств, что позволит компании не уменьшать дивиденды.

В октябре "Лукойл" объявил новую программу buy back на сумму до 3 миллиардов долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене закрытия 82,74 доллара за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской фондовой бирже. Как сообщал ранее глава компании Вагит Алекперов, компания не планирует досрочно завершать новую программу buy back.

В сентябре 2018 года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно завершилась в августе 2019 года: Lukoil Securities Limited выкупила в итоге 4,96% акций компании.