МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром растут на 5-7%, отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 6,51% — до 26,35 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,32% — до 21,39 доллара за баррель.

Оптимизма участникам торгов добавили заявления президента США Дональда Трампа. Он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро выработают какое-то общее решение в связи с обвалом цен на нефть. Кроме того, СМИ сообщили, что Трамп в пятницу встретится с руководителями крупнейших нефтяных компаний США, чтобы обсудить меры помощи отрасли.

Однако многие аналитики сохраняют осторожность, поскольку 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия уже объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей. Поставки планируется наращивать за счет складских запасов.

"Это явный признак того, что саудиты не готовы отступать в ценовой войне, хотя Россия теперь говорит, что не будет увеличивать объемы производства, учитывая текущий переизбыток на рынке", — говорится в сообщении ING в четверг.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Россия не намерена увеличивать добычу нефти с 1 апреля на фоне переизбытка предложения.