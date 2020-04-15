МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером на 1,5-6% после публикации статистики минэнерго США о росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.36 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,91% — до 27,85 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 1,54% — до 19,8 доллара за баррель. После публикации статданных о запасах сырья в США падение котировок ускорилось до 7,5% и 3% соответственно.

Цены на нефть ускорили темпы падения после данных минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли сразу на 19,5 миллиона баррелей, вместо ожидаемого роста на 5,3 миллиона баррелей. Таким образом, запасы сырья в стране выросли до 503,6 миллиона баррелей.

Давление на котировки продолжает оказывать доклад Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому оно ожидает падения спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки. Согласно докладу МЭА, спрос на нефть в апреле ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. При этом ожидается, что в дальнейшем последует замедление падение спроса: в мае до 26 миллионов баррелей в сутки год к году, а в июне — до 15 миллионов баррелей в сутки.