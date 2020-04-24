МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания Morcell Limited, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, купила 200 тысяч обыкновенных акций этой нефтяной компании на сумму 918,5 миллиона рублей, говорится в сообщении "Лукойла".

Покупка акций была произведена на Московской бирже 22 апреля.

Ранее в пятницу сообщалось, что компания Sporine Limited, также связанная с Алекперовым, купила 21 апреля на Московской бирже 67,6 тысячи обыкновенных акций "Лукойла" на сумму 295,2 миллиона рублей.