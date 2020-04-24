МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Количество жалоб от потребителей финуслуг, поступивших в адрес регулятора, с 16 по 22 апреля снизилось по сравнению с данными прошлого мониторинга на 12,4%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"За период с 16 по 22 апреля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 12,4% по сравнению с периодом с 9 по 15 апреля и составило 9,6 тысячи", — сказано в материалах.

Самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов (включая реструктуризацию/рефинансирование), отметил регулятор. При этом жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса.