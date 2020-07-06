МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в понедельник вечером не показывают единой динамики, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии, оценивая перспективы по спросу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 42,93 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,42% — до 40,48 доллара за баррель.

Мировые трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне мер поддержки. Оптимистичные ожидания уже привели к росту фондовых рынков в Азии, а также США и Европе. В свою очередь, это поддерживает ожидания по спросу на нефть.

Вместе с этим статистика по заражениям в мире остается тревожной. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала месяца в США фиксируют около 45-50 тысяч новых случаев заражения каждый день. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения.

"Мы считаем, что участники торгов на нефтяном рынке ориентируются на текущую динамику спроса, но продолжают игнорировать долгосрочные последствия пандемии коронавируса", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).