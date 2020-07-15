МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 июля, уменьшились на 7,5 миллиона баррелей, или на 1,4%, и составили 531,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за неделю на 0,9 миллиона баррелей, до 48,7 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 248,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за ту же неделю опустились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, составив 176,8 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,5 миллиона баррелей.

Наконец, стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 0,1 миллиона баррелей, менее чем на 0,1%, до 656,1 миллиона баррелей.