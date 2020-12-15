МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут, поддерживаемые экономической статистикой и новостями о вакцине от COVID, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,57%, до 30030,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 12543,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 3675,2 пункта.

Основным фактором, определяющим настроения рынков во вторник является макростатистика. Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% к предыдущему месяцу, что немного лучше ожиданий аналитиков, прогнозирующих рост на 0,3%. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Оптимизм по поводу восстановления экономики поддерживается новостями о вакцинах от коронавируса. Так, участники торгов обратили внимание на тот факт, что регулятор США сообщил, что безопасность вакцины против COVID-19 компании Moderna не вызывает опасений.

Разработанная ими вакцина завершила период испытаний и сейчас находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое лицензирует препараты для их последующего использования в США.

Справочный документ по вакцине был подготовлен для заседания комитета FDA, который 17 декабря будет обсуждать допуск вакцины для экстренного использования. При этом ранее в понедельник в США уже началась вакцинация с использованием вакцины от компании Pfizer. "Совкомфлот" провел IPO: акции обвалились, но рынок веры не теряет

Кроме того, рынки продолжают следить за ситуацией с пакетом помощи экономике США. Инвесторы ожидают, что избрание Джо Байдена президентом страны окажет влияние на сроки принятия пакета и его размер.

Ранее в декабре американский министр финансов Стивен Мнучин предложил 916 миллиардов долларов. Окончательное решение до сих пор не было принято.

"Существует вероятность того, что некоторые меры будут приняты, но инвесторы действительно надеются на более сильную реакцию на текущую ситуацию", — сказал агентству Рейтер партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), имея в виду тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране.

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