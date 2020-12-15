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Российский рынок акций завершил день спадом
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Российский рынок акций снизился к закрытию торгов вторника по основным индексам, несмотря на внешний умеренно позитивный фон и укрепление рубля к доллару, следует из динамики... ПРАЙМ, 15.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился к закрытию торгов вторника по основным индексам, несмотря на внешний умеренно позитивный фон и укрепление рубля к доллару, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,21%, до 3248,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1390,46 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" вторника к 18.59 мск снижался на 27 копеек, до 73,6 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 89,46 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,03%, до 50,81 доллара за баррель.
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