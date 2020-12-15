МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки во вторник закрылись преимущественно ростом на фоне постепенно начинающегося процесса вакцинации от коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 6515,39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,05%, до 5530,31 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,06%, до 13362,87 пункта.

Во вторник европейские рынки с оптимизмом реагировали на новости о возможном скором начале вакцинации населения в регионе. Так, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование в Европейском союзе вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Ранее вакцинация с использованием данной вакцины началась в Великобритании и США. Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

В то же время британский индекс закрылся снижением на фоне введения новых ограничений в Великобритании. В связи с резким ростом числа заражений Лондон переводится на третий, максимальный уровень карантинных ограничений.

При этом, несмотря на надежды о скором выходе из кризиса на фоне внедрения вакцины, последствия пандемии на экономику будут продолжать наблюдаться как в Европе, так и во всем мире. Однако аналитики отмечают, что рынки уже оценили степень урона экономической активности.

"Большей части Европы придется пройти через более жесткие карантинные ограничения по крайней мере до середины января. Четвертый квартал будет потерян для экономического роста, однако это никого не должно удивлять", — сказал агентству Рейтер аналитик AFS Арне Петимезас (Arne Petimezas).

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