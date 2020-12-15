МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексам Мосбиржи и РТС, проигнорировав рост нефти и рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,21% — до 3248,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1390,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.07 мск снижался на 32 копейки, до 73,55 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 89,4 рубля. Российский рынок акций завершил день спадом

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,68%, до 50,63 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции Института стволовых клеток человека (9,69%), депозитарные расписки "Ленты" (4,4%), акции "Полюса" (4,07%), Petropavlovsk (4,05%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк (3,82%), а также акции "Сафмар финансовые инвестиции" (3,61%), АФК "Система" (2,53%), депозитарные расписки "Русагро" (2,29%), акции "ВСМПО-Ависма" (2,28%).

В лидерах падения – акции "Детского мира" (-4,62%), банка "Санкт-Петербург" (-3,54%), депозитарные расписки Qiwi (-2,42%), акции "Норникеля" (-1,91%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), акции "Лукойла" (-1,78%), "Русгидро" (-1,72%) "Аэрофлота" (-1,41%). Акции Apple дороговаты и пока заинтересуют только "фанатов" на Мосбирже

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что мировые рынки смогли достаточно быстро оправиться от новостей о возможном локдауне в Нью-Йорке, "придавивших" в понедельник американские акции, и перейти к восстановлению, но российскому рынку так и не удалось вернуться к росту.

При этом он считает, что улучшение внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии может привести к активизации покупок и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 3250-3350 пунктов, который, по его мнению, остается актуальным на текущую неделю. Акционеры Сбербанка проголосуют за рекордные дивиденды без руководства ЦБ

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в середине недели российский рынок продолжит торговаться вблизи текущих уровней. В фокусе внимания участников торгов останутся сводки по коронавирусу, сигналы со стороны переговоров американских политиков по стимулам, новости об испытаниях и одобрении вакцин в разных странах, отмечает он.

"Завтра состоится заседание ФРС. Не исключено, что регулятор расширит свою программу выкупа активов. Из важной статистики дня выделим недельные запасы сырой нефти в Штатах по версиям Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Также завтра ожидаются первые оценки декабрьских PMI в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании, в США появятся данные по розничным продажам в ноябре", — напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 3200-3300 пунктов.

Читайте также:

Финансист рассказал, с какой суммой не стоит спешить на рынок акций