МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник растет против доллара и евро после ощутимого падения накануне.

Повышение многих "развивающихся валют", нефти и фондовых рынков поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.56 мск снижался на 33 копеек, до 73,54 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 89,42 рубля, следует из данных Московской биржи. "Неправильный" декабрь. Почему не верят в долгий рост рубля

РУБЛЬ — ОПЯТЬ ВВЕРХ

Российская валюта растет против доллара и евро на фоне возврата во вторник аппетита к риску на мировых рынках. Очередной этап президентских выборов в США прошел без неожиданностей, и появившаяся определенность поддерживает курсы рисковых активов.

По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270 против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Теперь результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс США — 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.

Стоимость фьючерсов на сорт марки Brent повышается на 0,9%, до 50,72 доллара за баррель. Поддержка приходит от оптимизма относительно начала вакцинации от коронавируса. Эксперт рассказал, что заставит курс доллара подняться выше 86 рублей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что безопасность вакцины против COVID-19 компании Moderna не вызывает опасений. СМИ также отметили, что FDA собирается её одобрить уже в пятницу.

На этом фоне западные фондовые индексы преимущественно растут. Поддержала и макростатистика. Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,4% к предыдущему месяцу, что немного лучше ожиданий аналитиков, прогнозирующих рост на 0,3%.

Также повышаются многие "развивающиеся валюты", задавая рублю направление движения.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,7 тысячи за баррель сорта Brent. Эксперты рассказали, как Банк России влияет на carry trade и курс рубля

ПРОГНОЗЫ

Рубль смог отыграть часть потерь понедельника, укрепившись к основным резервным валютам, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Кроме подъема рынка энергоносителей, поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии оказало умеренное укрепление валют развивающихся стран. Доллар продолжает движение в диапазоне 73-75 рублей, и до конца недели американская валюта сохранит позиции в данном коридоре, но не оставит попыток тестирования его нижней границы, которая выступает ближайшей поддержкой для доллара", — добавил он.

В среду доллар продолжит торговаться в диапазоне 73-74 рубля, оценивает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

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