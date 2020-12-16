МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Вклады уже давно не дают ту доходность чтоб на них заработать. Порой проценты по вкладам не покрывают даже инфляцию. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал агентству "Прайм", какие инвестиционные инструменты позволят заработать больше. Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке

"В инвестициях работает золотое правило: чем выше потенциальная доходность, тем сильнее и возможные риски. В одних случаях, как, например, при покупке акций, просчитать риски до конца невозможно, а потенциальная доходность реализуется на длинных горизонтах. В других случаях, скажем, как при вложениях в российские гособлигации, риски инвестора минимальны и хорошо прогнозируются, правда, и уровень ожидаемой доходности в последнем случае будет консервативным", — поясняет эксперт.

При инвестировании важны такие параметры как сумма, срок, на который вы хотели бы заставить ваши деньги работать, валюта накоплений, а также вероятность частичного или полного изъятия средств до конца срока вложений, добавляет он.

"Наиболее консервативный вариант – короткие или среднесрочные ОФЗ, доходность по ним составляет примерно 5%. Немного, но всё равно уже чуть выше, чем по депозитам", — отмечает Русецкий. Эксперт назвал самые популярные схемы обмана начинающих инвесторов

Очень хороший инструмент – паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Данный инструмент отличается налоговыми льготами, надежностью инфраструктуры и множеством уровней контроля со стороны регулятора. Всё что нужно инвестору – это выбрать подходящий ему по уровню риска класс активов и приобрести паи фондов, где сумма входа начинается от 100 рублей.

"Существует ещё один инструмент с льготой от государства, которая освобождает всю прибыль или увеличивает доходность – ИИС. На него можно покупать как самостоятельно ценные бумаги, так и готовые продукты, в том числе ОПИФ", — рекомендует эксперт.

В идеале, приступая к инвестициям, стоит опираться на персональный финансовый план, составленный с профессиональным советником и "заточенный" под ваши конкретные условия, пожелания, параметры, заключил Русецкий.