МОСКВА, 16 дек — Dow Jones. Американские фондовые рынки во вторник выросли. Инвесторы с оптимизмом восприняли признаки прогресса на переговорах насчет нового пакета экономической помощи в США. Биржи США закрылись в плюсе на позитиве по вакцине и стимулированию ВВП

По итогам торгов S&P 500 вырос на 47,13 пункта, или 1,3%, до 3694,62 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 337,76 пункта, или 1,1%, до 30199,31 пункта. Nasdaq Composite вырос на 155,02 пункта, или 1,2%, до 12595,06 пункта.

Представители Демократической и Республиканской партий в понедельник призвали лидеров конгресса принять пакет помощи на 748 млрд долларов, который не включает самые острые вопросы, задерживающие заключение соглашения. У конгресса заканчивается время, и он может не успеть достичь соглашения до праздников в конце этого года.

Инвесторы внимательно следят за перспективами законопроекта о стимулах, особенно с учетом роста вероятности новых карантинных мер в ближайшие месяцы. Несмотря на начало распространения в США вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса, зима может выдаться для страны сложной из-за дальнейшего распространения инфекции.

"Новости [о вакцинах] уже здесь, и теперь рынок просто переваривает [ноябрьское] ралли и ищет следующий катализатор незадолго до нового года", – пояснил Кит Лернер, старший рыночный аналитик Truist Advisory Services.

Бумаги Apple подорожали после сообщения Nikkei Asia о том, что компания планирует в 1-й половине следующего года увеличить производство iPhone почти на 30% до 96 млн единиц. Акции Apple поднялись на 5%.

Акции нефтегазовых компаний, банков и производителей материалов также выросли. Тем временем бумаги нескольких производителей вакцины от коронавируса снизились. Акции Pfizer понизились на 1,3%, акции Moderna – на 5,1%. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) сообщило о крайне высокой эффективности вакцины Moderna, отметив, что скоро она может также быть использована для борьбы с пандемией. С начала года бумаги компании подорожали более чем на 650%.

В понедельник количество погибших от коронавируса в США превысило 300 000 человек. Несмотря на подвижки с разработкой лекарств, пандемия все еще угрожает подорвать восстановление экономики. Мэры нескольких крупных городов в районе Бостона в понедельник объявили, что такие организации, как музеи и кинотеатры, придется закрыть на несколько недель в попытке сдержать инфекцию.

"Рынку приходится иметь дело со множеством трудностей, – комментирует Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. – В их числе – риски все более жестких карантинных ограничений, неопределенность вокруг дополнительных стимулирующих мер в США. Без них восстановление будет проходить медленнее". Бумаги российских компаний закрыли торги разнонаправленно

Однако многие фондовые управляющие надеются, что вакцины и поступающая поддержка от центральных банков обеспечат ралли акций и корпоративных облигаций и в 2021 году. Дополнительная помощь со стороны правительства США, вероятно, поддержит рынки.

"Пока до сих пор неизвестно, в каком виде может быть принят этот законопроект, – сказал Лин Грэм-Тейлор, старший аналитик по ставкам в Rabobank. – США необходимы дополнительные налогово-бюджетные стимулы, которые помогут им в эти зимние месяцы".

Доходность американских гособлигаций, вероятно, резко вырастет, если законодатели примут крупный стимулирующий пакет, который поддержит экономический рост, перспективы инфляции и предложение облигаций, добавил Грэм-Тейлор.

Доходность десятилетних американских гособлигаций выросла до 0,921% с 0,891% в понедельник.

Промышленное производство в США в ноябре выросло на 0,4% с октября. Это говорит о дальнейшем восстановлении производства на заводах, рудниках и коммунальных предприятиях. Рост оказался чуть сильнее прогнозов экономистов, опрошенных FactSet.

Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%.

Китайский Shanghai Composite сегодня опустился на 0,1%. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%.

Восстановление экономики Китая в ноябре демонстрировало сильный импульс. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального бюро статистики страны. Промышленное производство в Китае в ноябре выросло на 7,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и превзошло ожидания экономистов.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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