МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером растет по отношению к доллару на росте спроса на рисковые активы на фоне статистики по еврозоне и ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару рос до 1,2203 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 103,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 90,28 пункта. Расклад сил между рублем и долларом неожиданно изменился

Курс евро по-прежнему в плюсе по отношению к курсу доллара, достигая максимальной отметки с апреля 2018 года. Поддержку евро оказывают данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере PMI еврозоны, Германии и Франции, которые оказались значительно лучше прогнозов.

Аналитики отмечают, что оптимистичные экономические данные по Европе и ожидание того, что Федрезерв США сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, увеличивают спрос на рисковые активы. Также поддерживает оптимизм на рынках продолжение переговоров между Великобританией и Евросоюзом.

"Европейские PMI, Brexit и ожидаемо "мягкая" политика ФРС усиливают склонность к риску на валютных рынках", — приводит агентство Рейтер слова валютного стратега-аналитика Societe Generale Кеннета Бру (Kenneth Broux).

Кроме того, давление на доллар в среду также оказывают по США. Объем розничных продаж в США в ноябре снизился на 1,1% по сравнению с октябрем. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,3%.

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