МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос после двух дней снижения, отыграв преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост акций НЛМК не подкрепляется объемами

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,67%, до 3269,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1400,05 пункта.

Европейские фондовые рынки растут в среду на 0,2-1,4%, американские – на 0,1-0,2%.

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