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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832600901.html
Российский рынок акций вырос на фоне повышения западных индексов
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Российский рынок акций вырос после двух дней снижения, отыграв преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублёвый... ПРАЙМ, 16.12.2020
рынок акций, новости, экономика, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос после двух дней снижения, отыграв преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,67%, до 3269,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1400,05 пункта.
Европейские фондовые рынки растут в среду на 0,2-1,4%, американские – на 0,1-0,2%.
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