МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,35 доллара, до 1860,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,88%, до 25,102 доллара за унцию. Во всем виноваты американцы. Кто и зачем толкает вверх стоимость золота

В среду внимание инвесторов обращено к итогам заседания ФРС. Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также обновит экономические прогнозы.

Сохранение регулятором ставки на таком низком уровне влияет на курс доллара, что отражается на стоимости золота. Слабый доллар делает драгметалл более доступным для держателей другой валюты.

Аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam) отмечает, что принятие пакета стимулирования и дополнительная поддержка экономики США способствуют росту котировок золота, а также снижают вероятность волатильности на рынке. "Однако, если ФРС не выполнит поставленные задачи, золото может откатиться к минимумам ноября", — приводит агентство Рейтер слова аналитика.

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